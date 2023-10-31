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        Gümüşhacıköy'de muhtarlar toplantısı yapıldı

        Gümüşhacıköy ilçesinde ekim ayı muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 12:12 Güncelleme: 31.10.2023 - 12:13
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        Gümüşhacıköy'de muhtarlar toplantısı yapıldı
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        Gümüşhacıköy ilçesinde ekim ayı muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaymakam Baha Büyükkaymakcı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, muhtarların sorun ve talepleri değerlendirildi.

        Toplantıya Belediye başkanı Zehra Özyol, Emniyet Müdürü Bayram Delak, Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Mustafa Kurtcu, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.

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