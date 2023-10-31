Gümüşhacıköy'de muhtarlar toplantısı yapıldı
Gümüşhacıköy ilçesinde ekim ayı muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.
Giriş: 31.10.2023 - 12:12 Güncelleme: 31.10.2023 - 12:13
Gümüşhacıköy ilçesinde ekim ayı muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.
Kaymakam Baha Büyükkaymakcı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, muhtarların sorun ve talepleri değerlendirildi.
Toplantıya Belediye başkanı Zehra Özyol, Emniyet Müdürü Bayram Delak, Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Mustafa Kurtcu, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.