        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Haberleri

        Amasya'da çocuklar yaşlılarla zeka oyunları oynadı

        Amasya'da yaşlılarla çocuklar birlikte zeka oyunları oynadı, fiziksel aktivite yaptı.

        Giriş: 17.03.2026 - 14:56 Güncelleme:
        İl Sağlık Müdürlüğü ve Bestemşe Dokuz Kumalak ve Mangala Oyunları Derneği, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası kapsamında "Çınarların gölgesinde fidanlar büyüyor", "Yaşlılık döneminde günlük yaşamınıza hareket katın, sağlıklı kalın" anlayışıyla Yavuz Selim Meydanı'nda etkinlik düzenledi.

        Etkinlikte büyüklerine bestemşe, dokuz kumalak ve mangalayı öğreten çocuklar, yaşlılarla zeka oyunları oynadı. Daha sonra çocuklar çiçek verdikleri büyüklerinin Yaşlılar Haftası'nı kutladı. Bu etkinlikle yaşlıların hem fiziksel hem de zihinsel etkinlik yaparak zinde kalmaları ve sağlıklı yaş almaları hedeflendi.

        Amasya Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Uzm. Dr. Derya Kale, "Bugün burada 18-24 Mart Yaşlılar Haftası etkinliği yapmaktayız. Türkiye'mizde 2025 TÜİK verilerine göre yüzde 11,1 yaşlı nüfusumuz var. Amasya'da bu oran yüzde 17'lere kadar çıkmış durumda. Bu konuda farkındalık oluşturmamız gerekiyor. Güzel, aktif yaşlanma konusunda farkındalık oluşturarak toplumumuzun sağlıklı yaşlanmasını ve güzel yaş almasını sağlamamız gerekiyor." dedi.


        Kale, bugünkü aktivitenin nesiller arası iletişimi güçlendirirken yaşlıların zeka oyunları öğrenerek bilişsel olarak aktif kalmalarını ve sağlıklı yaşlanmalarını desteklemeyi amaçladığını vurguladı.

        Dünya Dokuz Kumalak Federasyonu Türkiye Temsilcisi Canan Alıcıoğlu da şunları dile getirdi:

        "İl Sağlık Müdürlüğünden Yaşlılar Haftası'yla ilgili bir çalışma teklifi geldi, biz de seve seve kabul ettik. Yaşlılarımız dediğimiz, olgun gençlerimiz demeyi tercih ediyorum ben, onlarla birlikte bizim çocuklarımızı geleneksel oyunlarla buluşturduk. Onlar aslında hatırlıyorlar bu oyunları çocukluklarından ama unutmaya yüz tutmuş olanları vardı. Çocuklarla iç içe güzel vakit geçiriyorlar. Hem onlar yeni yaşam heyecanı alıyorlar hem de çocuklarımız ata baba sevgisi alıyor burada."

        Etkinliğe katılan 78 yaşındaki Hikmet Acar ise "Çocuklar bizlere Yaşlılık Haftası dolayısıyla oyunlar öğretti. Kendileriyle tanıştık, güzel zaman geçirdik." diye konuştu.

        Zeka oyunlarının ardından çocuklar ve yaşlılar birlikte İl Sağlık Müdürlüğünün uzmanları eşliğinde fiziksel aktivite yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

