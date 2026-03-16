        Merzifon'da öğrencilere trafik kuralları eğitimi verildi

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde jandarma ekiplerinin öğrencilere yönelik trafik eğitimleri devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 14:11
        Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayadüzü ile Sarıbuğday köylerindeki ilk ve ortaokullarda eğitim gören öğrencilere yönelik bilgilendirme etkinliği gerçekleştirdi.

        Etkinlikte öğrencilere, trafik kuralları, yaya geçidi kullanımı, servis araçlarına iniş ve biniş kuralları, emniyet kemeri kullanmanın önemi, trafik ışıkları, trafik işaret ve levhaları gibi konularda eğitim verildi.

        Eğitimin ardından jandarma ekiplerince öğrencilere boyama ve hikaye kitabı dağıtıldı.

        Teorik ve uygulamalı trafik eğitimlerinin belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

