        Amasya'da bayram tatili öncesi trafik yoğunluğu başladı

        Karadeniz Bölgesi'nin önemli geçiş güzergahlarından Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Ramazan Bayramı öncesinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

        Giriş: 16.03.2026 - 11:16 Güncelleme:
        Amasya'da bayram tatili öncesi trafik yoğunluğu başladı

        Karadeniz Bölgesi'nin önemli geçiş güzergahlarından Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Ramazan Bayramı öncesinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

        Bayramı memleketlerinde geçirmek için yola çıkanlar, İstanbul-Samsun kara yolunun Merzifon güzergahında yoğunluk oluşturuyor.

        Trafik akışında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Merzifon Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, bölgede denetimlerini artırdı.

        Ekipler, sürücülere trafik kurallarına uymaları, emniyet kemeri kullanımı, hız limitlerine uymaları, araç takip mesafelerini korumaları, sürüş esnasında cep telefonu kullanılmaması, mola vermeleri konularında bilgilendirmede bulunuyor.

        Amasya Valiliğinden yapılan açıklamada, Amasya Emniyet Müdürlüğünce Ramazan Bayramı öncesi ve sonrasını kapsayan 10 günlük süreçte trafik kazası riski taşıyan kritik nokta ve kavşaklarda gündüz saatlerinde 36 ekip, 72 personel, gece saatlerinde ise 24 ekip ve 48 personel ile trafik denetimlerinin devam edeceği bildirildi.

        Trafik güvenliğinin artırılması ve sürücülerde farkındalık oluşturulması amacıyla ekip araçlarında bulunan kayar LED paneller aracılığıyla denetim ve bilgilendirme çalışmalarının da sürdürüleceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump'ın telefonu sürekli çalıyor: "Kontrolden çıktı"
        Trump'ın telefonu sürekli çalıyor: "Kontrolden çıktı"
        Trump: İran ABD'nin uçak gemisine asla saldırmadı
        Trump: İran ABD'nin uçak gemisine asla saldırmadı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Hamaney Rusya'ya mı gitti?
        Hamaney Rusya'ya mı gitti?
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanıyor
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanıyor
        98. Oscar Ödülleri’ne One Battle After Another damgası
        98. Oscar Ödülleri’ne One Battle After Another damgası
        Geceye damga vurdu
        Geceye damga vurdu
        Oscar kırmızı halısında moda ve şıklık yarışı
        Oscar kırmızı halısında moda ve şıklık yarışı
        Kreşteki şiddette öğretmenlere ceza yağdı!
        Kreşteki şiddette öğretmenlere ceza yağdı!
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        İkisi de daha 16 yaşındaydı... 'İzinsiz' gelen ölüm!
        İkisi de daha 16 yaşındaydı... 'İzinsiz' gelen ölüm!
        Yeni sevgilisi Fransız model çıktı
        Yeni sevgilisi Fransız model çıktı
        127 bin kaçak işçi trafikte yakalandı
        127 bin kaçak işçi trafikte yakalandı
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Cinayetin faili en yakını çıktı! İzmaritten katile...
        Cinayetin faili en yakını çıktı! İzmaritten katile...
        Türkiye'nin hafızasını kurtarıyorlar
        Türkiye'nin hafızasını kurtarıyorlar
        "Bazen kendinden bile ürküyor"
        "Bazen kendinden bile ürküyor"
        Otomobilde ibre yerlilere kayıyor
        Otomobilde ibre yerlilere kayıyor
        16 - 22 Mart haftalık burç yorumları
        16 - 22 Mart haftalık burç yorumları

        AK Parti Milletvekili Haluk İpek madencilerle iftarda buluştu
        AK Parti Milletvekili Haluk İpek madencilerle iftarda buluştu
        TFF 3. Lig: Amasyaspor FK: 1 - Orduspor 1967: 0
        TFF 3. Lig: Amasyaspor FK: 1 - Orduspor 1967: 0
        Olimpiyat şampiyonu Mahmut Demir çevre dedektifliğine soyundu: "Amasya'nın...
        Olimpiyat şampiyonu Mahmut Demir çevre dedektifliğine soyundu: "Amasya'nın...
        Hamamözü Kaymakamı Arslan, öğrencilerle iftar yaptı
        Hamamözü Kaymakamı Arslan, öğrencilerle iftar yaptı
        Amasya'da yolcu otobüsü, TIR'a çarptı; 11 yaralı
        Amasya'da yolcu otobüsü, TIR'a çarptı; 11 yaralı
        Amasya'da yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 11 yaralı
        Amasya'da yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 11 yaralı