Hamamözü Kaymakamı Arslan, öğrencilerle iftar yaptı

Hamamözü Kaymakam Ertuğrul Arslan, Adil Candemir Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileriyle iftar programında bir araya geldi.





Adil Candemir Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen programa Arslan'ın yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Gürgül ve İlçe Müftüsü Nazım Tophan da katıldı.





İftar öncesinde çocuklarla sohbet eden Arslan, ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığı bir dönem olduğunu ifade etti.





İftarın ardından Arslan, vatandaşlarla sohbet ederek öğrencilerin eğitim hayatı, hedefleri ve gelecek planları hakkında bilgi aldı.







