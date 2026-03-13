Canlı
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Haberleri

        Amasya'da çiçek açan ağaçlar görsel şölen oluşturdu

        Amasya'da baharın gelmesiyle çiçek açan ağaçların tarihi dokuyla bütünleşmesi, görsel şölen sundu.

        Giriş: 13.03.2026 - 17:01
        Amasya'da baharın gelmesiyle çiçek açan ağaçların tarihi dokuyla bütünleşmesi, görsel şölen sundu.


        Amasya'da bahar aylarının gelmesiyle kentin farklı bölgelerinde çiçek açan ağaçlar, tarihi doku ile bütünleşti.

        Özellikle Şehzadeler Gezi Yolu ile Yeşilkent Meydanı çevresinde çiçek açan ağaçlar, beyaz ve pembe tonlara bürünerek görsel şölen oluşturdu.







        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

