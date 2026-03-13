Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Haberleri

        Gümüşhacıköy'de Jandarmadan "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" eğitimi

        Amasya İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gümüşhacıköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında Çiftçioğlu köyünde eğitim düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 11:27 Güncelleme:
        Gümüşhacıköy'de Jandarmadan "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" eğitimi

        Amasya İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gümüşhacıköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında Çiftçioğlu köyünde eğitim düzenlendi.

        Programda kadınlara uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme yapılırken, farkındalık oluşturmak amacıyla "İki ekmek" adlı kısa film izletildi.

        Eğitimde anne ve anne adaylarına, uyuşturucu kullanımına ilişkin şüpheli durumların güvenlik güçlerine bildirilmesini sağlayan UYUMA mobil uygulaması tanıtıldı, katılımcıların cep telefonlarına uygulamanın yüklenmesi sağlandı.

        Yetkililer, projenin ailelerin bilinçlendirilmesi yoluyla uyuşturucuyla mücadelede toplumsal duyarlılığı artırmayı hedeflediğini belirtti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        WSJ yazdı: Trump İran'da kazanmak için savaşacak mı?
        WSJ yazdı: Trump İran'da kazanmak için savaşacak mı?
        Trump'tan İran'a: Bugün onların başına ne gelecek izleyin
        Trump'tan İran'a: Bugün onların başına ne gelecek izleyin
        Trump: Hamaney hayatta ama yaralı
        Trump: Hamaney hayatta ama yaralı
        ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü
        ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü
        Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık davayı kaybetti
        Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık davayı kaybetti
        İçişleri Bakanı Çiftçi'den "APP plaka", araçtaki ses ve görüntü sistemine ilişkin açıklama!
        İçişleri Bakanı Çiftçi'den "APP plaka", araçtaki ses ve görüntü sistemine ilişkin açıklama!
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
        Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
        Vasiyeti 'Midnight Express' oldu
        Vasiyeti 'Midnight Express' oldu
        Konut satışında artış
        Konut satışında artış
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Duruşma çıkışı kalbinden bıçaklayan kadının ifadesi ortaya çıktı!
        Duruşma çıkışı kalbinden bıçaklayan kadının ifadesi ortaya çıktı!
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Boşanma gerçekleşti"
        "Boşanma gerçekleşti"
        Yılın kadını seçildi
        Yılın kadını seçildi

        Benzer Haberler

        Gümüşhacıköy'de üniversite öğrencilerinden Türk Kızılaya kan bağışı
        Gümüşhacıköy'de üniversite öğrencilerinden Türk Kızılaya kan bağışı
        Genç kadınlar, Karagöz ile Hacivat olup "Kâbe'de Hacılar" ilahisini işaret...
        Genç kadınlar, Karagöz ile Hacivat olup "Kâbe'de Hacılar" ilahisini işaret...
        Amasya Valiliği: "İlimizden de hissedilen deprem sonrası olumsuzluk bulunma...
        Amasya Valiliği: "İlimizden de hissedilen deprem sonrası olumsuzluk bulunma...
        Bayram tatilinde trafik ekipleri yollarda tedbir alacak
        Bayram tatilinde trafik ekipleri yollarda tedbir alacak
        Amasya'da Ramazan Bayramı kapsamında alınan trafik tedbirleri açıklandı
        Amasya'da Ramazan Bayramı kapsamında alınan trafik tedbirleri açıklandı
        Merzifon'da hastanede açılan stantta organ bağışının önemi anlatıldı
        Merzifon'da hastanede açılan stantta organ bağışının önemi anlatıldı