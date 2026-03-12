Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Haberleri

        Amasya'da Ramazan Bayramı kapsamında alınan trafik tedbirleri açıklandı

        Amasya Valiliği, Ramazan Bayramı dolayısıyla alınan trafik tedbirlerini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 14:41 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da Ramazan Bayramı kapsamında alınan trafik tedbirleri açıklandı

        Amasya Valiliği, Ramazan Bayramı dolayısıyla alınan trafik tedbirlerini açıkladı.

        Valilikten yapılan açıklamada, Amasya Emniyet Müdürlüğünce Ramazan Bayramı tatili ile öncesi ve sonrasını kapsayan 10 günlük süreçte vatandaşların daha güvenli seyahat edebilmesi ve trafik güvenliği konusunda toplumsal farkındalık oluşturulması amacıyla denetim ve kontrol ekipleri oluşturulduğu belirtildi.


        İl ve ilçe merkezleri dışında Gümüşhacıköy, Merzifon, Suluova, Taşova ve Mecitözü-Turhal devlet kara yolu güzergahlarında yoğun trafik beklendiği aktarılan açıklamada, trafik kazası riski taşıyan kritik nokta ve kavşaklarda gündüz saatlerinde 36 ekip 72 personel, gece saatlerinde ise 24 ekip ve 48 personel ile trafik tedbirleri planlandığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İran: Hürmüz'de ABD petrol tankerini vurduk
        İran: Hürmüz'de ABD petrol tankerini vurduk
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        FBI'dan "İran California'ya saldıracak" iddiası
        FBI'dan "İran California'ya saldıracak" iddiası
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        16 yaşındaki genç kız ölü bulundu! Yakınları gözaltında!
        16 yaşındaki genç kız ölü bulundu! Yakınları gözaltında!
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Zafer Ergin'in tedavisi sürüyor
        Zafer Ergin'in tedavisi sürüyor
        "Eşim intihar etti" demişti... 4 çocuğun ifadesi kan dondurdu!
        "Eşim intihar etti" demişti... 4 çocuğun ifadesi kan dondurdu!
        TFF cephesinden HT Spor'a yabancı VAR açıklaması!
        TFF cephesinden HT Spor'a yabancı VAR açıklaması!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        Kira sözleşmeleri için emsal karar

        Benzer Haberler

        Merzifon'da hastanede açılan stantta organ bağışının önemi anlatıldı
        Merzifon'da hastanede açılan stantta organ bağışının önemi anlatıldı
        Hamamözü'nde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü pro...
        Hamamözü'nde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü pro...
        Merzifon'da öğrencilere gıda güvenliği ve israfı önleme eğitimi verildi
        Merzifon'da öğrencilere gıda güvenliği ve israfı önleme eğitimi verildi
        Göynücek'te İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yılı kutlandı
        Göynücek'te İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yılı kutlandı
        Gümüşhacıköy'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma progr...
        Gümüşhacıköy'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma progr...
        Gümüşhacıköy'de iftar programları düzenlendi
        Gümüşhacıköy'de iftar programları düzenlendi