Merzifon'da öğrencilere gıda güvenliği ve israfı önleme eğitimi verildi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde ilkokul öğrencilerine gıda güvenliği ve israfı önleme eğitimi verildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelince İstiklal İlkokulu ve Resmiye Mehmet Karaöz İlkokulu öğrencilerine yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Eğitimde öğrencilere güvenilir gıda, gıdalarda bulunabilecek riskler, gıda zehirlenmesi, doğru el yıkama ve gıda israfının nasıl önleneceği konularında bilgilendirme yapıldı. Eğitimin sonunda gıda kontrol görevlileri öğrencilerin sorularını yanıtladı.

