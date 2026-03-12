Canlı
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Haberleri

        Merzifon'da öğrencilere gıda güvenliği ve israfı önleme eğitimi verildi

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde ilkokul öğrencilerine gıda güvenliği ve israfı önleme eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 12:59
        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelince İstiklal İlkokulu ve Resmiye Mehmet Karaöz İlkokulu öğrencilerine yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

        Eğitimde öğrencilere güvenilir gıda, gıdalarda bulunabilecek riskler, gıda zehirlenmesi, doğru el yıkama ve gıda israfının nasıl önleneceği konularında bilgilendirme yapıldı.

        Eğitimin sonunda gıda kontrol görevlileri öğrencilerin sorularını yanıtladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

