Amasya'da "Geleneksel Simit İkramı" programı düzenlendi

Amasya'da ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen "Geleneksel Simit İkramı" programında vatandaşlara simit ve ayran ikram edildi.



Amasya Valiliğince Sultan II. Bayezid Camisi'nin bahçesinde organize edilen programda, Vali Önder Bakan ve diğer ilgililerce vatandaşlara simit ile ayran ikramı yapıldı.



Vali Bakan, buradaki konuşmasında, ramazan ayının bereket ve paylaşma ayı olduğunu söyledi.



Valilik olarak 5 yıl önce başlattıkları simit, ayran ikramı etkinliğini geleneksel hale getirdiklerini belirten Bakan, şöyle dedi:



"Burada eskiye dayanan bir gelenek var. Çocuklar ramazan başladığı zaman Bayezid Camisi'nde iftar sonrası simit satıyorlar. Büyükleri de onlara, onların eğitimlerine, hayatlarına katkı sağlamak için bu simitten alıyorlar. Ramazan boyunca bu gelenek devam eder. Sultan Bayezid Camisi'nin bahçesinde bu sefer simitleri biz dağıttık. Bu geleneğin devamı için onlara bir katkı olsun, bir değişiklik olsun, bu geleneğin devamına sebep olsun istedik. İlgi gösteren vatandaşlarımızın her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum."



Vatandaşlardan İrem Ayşenur Hendek de "Her yıl Amasya Valiliği simit dağıtıyor. 5 yıldır devam ediyor. Çok güzel bir uygulama, teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

