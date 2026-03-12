Gümüşhacıköy'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi

Gümüşhacıköy ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.



Gümüşhacıköy Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen programa Kaymakam Büşra Güneş, Belediye Başkanı Zehra Özyol, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



Öğrenciler tarafından günün anlam ve önemine ilişkin çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.



Etkinlik kapsamında düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.













