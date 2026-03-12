Canlı
        Hamamözü'nde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi

        Hamamözü ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Giriş: 12.03.2026 - 13:03
        Hamamözü ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Programda, öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryo, şiir dinletileri ve çeşitli sunumlar büyük beğeni topladı.

        Ayrıca “Korkma! Gençliğin Ruhu Burada” temalı şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödülleri takdim edildi.

        Programa, Kaymakam Ertuğrul Arslan, Belediye Başkanı Cihan Demir, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

