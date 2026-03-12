Canlı
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Haberleri

        Merzifon'da hastanede açılan stantta organ bağışının önemi anlatıldı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde, organ ve doku bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla stant açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 13:36 Güncelleme:
        Merzifon'da hastanede açılan stantta organ bağışının önemi anlatıldı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde, organ ve doku bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla stant açıldı.

        Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesinde açılan stantta vatandaşlara organ ve doku bağışının hayati önemi, bağış süreci ve toplumdaki farkındalığın artırılmasının gerekliliği konularında bilgilendirme yapıldı.

        Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ayşegül Köroğlu, organ bağışı konusunda farkındalık çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

        Organ ve doku bağışının birçok hastaya yeniden yaşam umudu verdiğine işaret eden Köroğlu, "Hastanemizde açtığımız stantta vatandaşlarımıza yönelik bilgilendirme çalışmalarımız devam ediyor. Unutmayalım, bağışlanan her organ yeni bir yaşam demektir. Organ bağışında bulunmak isteyen tüm gönüllü vatandaşlarımızı standımıza bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



