        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Haberleri

        Amasya'da öğrenciler harçlıklarıyla Gazze'de iftar verecek

        Amasya Bülbül Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, biriktirdikleri harçlıklarını Gazze'de iftar verilmesi için bağışladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 14:19
        Okulun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübünün başlattığı "Hayırda Yarışalım Projesi" kapsamında öğrenciler, Gazze'de Kadir Gecesi'nde iftar verebilmek için arkadaşlarından bağış topladı.

        Öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde banka şubesine giderek toplanan 27 bin 900 lirayı Gazze'ye ulaştırılmak üzere İHH'nin Gazze yardım hesabına yatırdı.

        Öğrencilerden Ayşenur Bakar, gazetecilere, harçlıklarıyla Gazze'ye yardımda bulunmak istediklerini belirterek "Kadir Gecesi'nde iftar için Gazze'ye yardımda bulunduk. Kendi harçlıklarımızla yardım ettik." dedi.

        Öğrencilerden Esmanur Örmekaya da yardımlaşma kampanyası kapsamında etkinlik yaptıklarını dile getirerek Gazze'deki çocuklara ve diğer insanlara iftar vermek istediklerini söyledi.

        Nida Çaycı ise ramazanın yardımlaşma ayı olduğunu vurgulayarak "Biz de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü olarak Gazze'de kardeşlerimize iftar vermek istiyoruz. Kadir Gecesi yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

