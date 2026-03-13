Canlı
        Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Özyol'dan sağlık çalışanlarına Tıp Bayramı ziyareti

        Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Gümüşhacıköy Devlet Hastanesini ziyaret ederek sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.

        13.03.2026 - 15:02
        Özyol, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla doktorlar ve sağlık personeliyle bir araya geldi.

        Sağlık çalışanlarının insan hayatı için gösterdiği fedakarlığın önemine değinen Özyol, doktor ve sağlık görevlisine karanfil verdi.

        Özyol, "İnsan hayatını her şeyin üstünde tutan, zor şartlarda dahi özveriyle çalışan tüm hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum. İlçemizdeki hastanede görev yapan başta başhekimimiz Mümin Sarıkulak olmak üzere tüm doktorlarımıza emekleri için teşekkür ediyoruz." dedi.

        Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi Başhekimi Mümin Sarıkulak da hatırlanmanın sağlık çalışanları için moral kaynağı olduğunu belirterek, Özyol'a nezaketinden dolayı teşekkür etti.



