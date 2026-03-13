Kaymakam Kartal iftarda muhtarlarla buluştu

Taşova Kaymakamı Salih Kartal, mahalle ve köy muhtarları ile iftarda buluştu.



Belediye tesislerinde düzenlenen programda konuşan Kaymakam Kartal, ramazan ayının birlik beraberliğin simgesi olduğunu belirterek, "Ramazan ayı birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştirmektedir. Muhtarlar, vatandaş ile devlet arasında önemli bir köprü görevi görmektedir. Muhtarlar mahalle ve köylerde vatandaşların talep ve sorunlarının çözümünde önemli bir sorumluluk üstlenmekte olup kamu kurumlarıyla iş birliği içinde ilçeye ve köylerimize en iyi hizmeti sunmaya devam edeceklerdir." dedi.



Programa İl Genel Meclis üyeleri, mahalle ve köy muhtarları ile kurum müdürleri katıldı.



