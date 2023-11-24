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        Amasya'da "Öğretmenler Günü" hediyeleri Filistin'e bağışlandı

        Amasya'da ilkokul öğrencileri, Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerine hediye almak için topladıkları parayı, Filistin'deki çocuklara bağışladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 12:38 Güncelleme: 24.11.2023 - 12:56
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        Amasya'da "Öğretmenler Günü" hediyeleri Filistin'e bağışlandı
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        Amasya'da ilkokul öğrencileri, Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerine hediye almak için topladıkları parayı, Filistin'deki çocuklara bağışladı.

        Fatih İlkokulu öğrencileri, velilerinin de desteğiyle kendi aralarında Öğretmenler Günü için 23 bin lira topladı.

        Öğretmenleriyle bir karar alan öğrenciler, topladıkları parayı, Filistinli çocuklara ulaştırılmak üzere, Okul Müdürü Nevzat Dal ile birlikte Türkiye Diyanet Vakfı hesabına yatırdı.

        Okulu ziyaret eden Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, öğrencilerin bu anlamlı davranışlarının kendilerini gururlandırdığını ve mutlu ettiğini belirterek, şöyle dedi:

        "Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bir öğretmenin alacağı en güzel hediye elbette öğrencilerinin paylaşmayı, insan olmayı, birlikte yaşamayı, bir başkasının sıkıntısını fark etmeyi ve gidermeye yönelik bir gayreti göstermesidir. Çocuklarımıza bilgiyle birlikte tutum ve davranış öğrettikleri için, değer verdikleri için, değer vermeyi öğrettikleri için Fatih İlkokulundaki öğretmenlerimizin şahsında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

        Öğrencilerden 8 yaşındaki Aysima İnan, "O para Filistin’e ulaşacağı için çok mutluyum. Filistin'e yardım etmek beni çok mutlu etti. Oradaki kardeşlerimizin buna ihtiyacı var." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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