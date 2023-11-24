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        Amasya´da öğrenciler, Öğretmenler Günü için topladıkları paraları Filistinlilere bağışladı

        AMASYA´dailkokul öğrencileri Öğretmenler Günü´nde öğretmenlerine hediye almak için topladıkları paralarla Filistinlilere bağışta bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 09:58 Güncelleme: 24.11.2023 - 10:00
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        Amasya´da öğrenciler, Öğretmenler Günü için topladıkları paraları Filistinlilere bağışladı
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        AMASYA´dailkokul öğrencileri Öğretmenler Günü´nde öğretmenlerine hediye almak için topladıkları paralarla Filistinlilere bağışta bulundu.

        Amasya Fatih İlkokulu'nda öğrenciler annelerine, 24 Kasım Öğretmenler Günü´nde farkındalık oluşturmak için öğretmenlerine hediye almak yerine onların adına Filistin´e bağışta bulunmak istediklerini söyledi. İstek üzerine veliler, öğrenciler ve okul idaresi toplanan 23 bin lirayı, banka aracılığıyla Filistin´e bağışlanması için Türkiye Diyanet Vakfı hesabına yatırdı. Okul Müdürü Nevzat Dal ile öğrenciler bankaya giderek Öğretmenler Günü için topladıkları paraları banka görevlilerine teslim edip Türkiye Diyanet Vakfı hesabına yatırılmasını istedi.

        Kampanyaya harçlıklarıyla destek veren öğrenciler, bağış farkındalığına ilişkin derste İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen ile sürpriz yaptığı öğretmenlere, üzerine `Öğretmenler Günü´nde sizin adınıza Filistinli kardeşlerimize bağışta bulunduk, öğretmenler gününüz kutlu olsun´ yazılı belge takdim etti. Sınıfta öğrencilerin sürprizi karşısında duygusal anlar yaşayan öğretmenler ise "Böyle bir hediye almak o kadar duygusal, o kadar anlamlı ki, çok mutlu olduk. Velilerimize ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyoruz" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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