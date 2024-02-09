Amasya'da düzensiz göçmenleri taşıyan tırın sürücüsü tutuklandı
Amasya'da, Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmenin çöp taşıyan tırın dorsesinde yakalanmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Amasya'da, Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmenin çöp taşıyan tırın dorsesinde yakalanmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, kullandığı tırda düzensiz göçmenleri taşıdığı için gözaltına alınan F.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Van'dan İstanbul'a giden tırın dorsesinde 7 Şubat'ta Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmen yakalanmış, tır sürücüsü F.A. gözaltına alınmıştı.
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