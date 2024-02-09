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        Okul Sporları Futbol Genç Kızlar ve Erkekler Grup Müsabakaları Amasya'da başladı

        2023-2024 Okul Sporları Futbol Genç Kızlar ve Erkekler Grup Müsabakaları, Amasya'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 16:56 Güncelleme: 09.02.2024 - 16:58
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        Okul Sporları Futbol Genç Kızlar ve Erkekler Grup Müsabakaları Amasya'da başladı
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        2023-2024 Okul Sporları Futbol Genç Kızlar ve Erkekler Grup Müsabakaları, Amasya'da başladı.

        12 Haziran Stadyumu'nda iki grupta düzenlenen turnuvada, her gruptan ilk 3 sırayı alan takımlar, yarı finallere gitme hakkı elde edecek.

        Turnuvaya erkeklerde Amasya Merzifon Abide Hatun Anadolu Lisesi, Çorum Spor Lisesi, Kayseri Fevziye Memduh Güpgüpoğlu Spor Lisesi, Kırşehir Sıddık Demir Anadolu Lisesi, Yozgat TOKİ Şehit Mustafa Tekgül Anadolu Lisesi, Ankara Sincan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ankara Şehit Ali Alıtgan Spor Lisesi, Ankara Ali Fuat Başgil Anadolu Lisesi, Kırıkkale Şehit Hakan Yorulmaz Spor Lisesi ve Aksaray Spor Lisesi katılıyor.

        Kızlarda ise Kayseri Fevziye Memduh Güpgüpoğlu Spor Lisesi, Nevşehir Avanos Anadolu Lisesi, Niğde Yavuz Selim Anadolu Lisesi, Ankara Sincan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çorum Spor Lisesi ile Amasya Suluova Şehit Muharrem Saygün Anadolu Lisesi mücadele ediyor.

        Erkeklerde final maçları 11 Şubat Pazar, kızlarda ise 13 Şubat Salı günü oynanacak.

        Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Murat Öztürk, her türlü sporun gelişimde çok önemli olduğunu belirterek, "Dileğim, sporu hayatınızda yaşam biçimi haline getirmeniz. Unutmayın, yenmek de var, yenilmek de. Önemli olan centilmenliktir." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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