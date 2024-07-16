Amasya'da düzensiz göçmenleri taşıyan tırın yabancı uyruklu sürücüsü tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, düzensiz göçmenleri taşıdığı için gözaltına alınan tırın sürücüsü olan İran uyruklu Parvız H'nin (40) emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.