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        Amasya'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Amasya'nın Suluova ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 12:31 Güncelleme: 24.09.2024 - 12:31
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        Amasya'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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        Amasya'nın Suluova ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu Yousef Moharramzadeh'in kullandığı 40 AA 155 İran plakalı tır, terminal mevkisinde refüjdeki yön levhasına çarpıp sürüklenerek durabildi.

        Çarpmanın etkisiyle tırda sıkışan sürücü, çevredekilerin yardımıyla çıkarıldıktan sonra sağlık ekibince ambulansla Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazada tırda yüklü plastik ham maddenin saçılması nedeniyle yol, ulaşıma kapandı.

        İtfaiye ekiplerince temizlenmesinin ardından yol, yeniden trafiğe açıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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