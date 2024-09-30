GÜNCELLEME - Amasya'da polise ateş eden kişi tutuklandı

Adrese gelen polis ekiplerine de ateş eden Himmet Ç, bir polisin kolundan hafif şekilde yaralanmasına sebep oldu.

Alınan bilgiye göre, Mahsen Mahallesi'nde Himmet Ç. (39) pompalı tüfekle evinin penceresinden rastgele ateş etti.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, oturduğu evden ateş ederek polisin hafif şekilde yaralanmasına sebep olan kişi tutuklandı.

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