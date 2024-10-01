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        Köylüler Roma döneminden kalma hamamda çamaşır yıkama geleneğini sürdürüyor

        CİHAN OKUR - Amasya'nın Göynücek ilçesine bağlı Ilısu köyünde kadınlar, kaynak suyu üzerine kurulu Roma döneminden kalma hamamda her pazar günü çamaşır yıkama geleneğini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 11:04 Güncelleme: 01.10.2024 - 11:04
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        Köylüler Roma döneminden kalma hamamda çamaşır yıkama geleneğini sürdürüyor
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        CİHAN OKUR - Amasya'nın Göynücek ilçesine bağlı Ilısu köyünde kadınlar, kaynak suyu üzerine kurulu Roma döneminden kalma hamamda her pazar günü çamaşır yıkama geleneğini sürdürüyor.

        Pazar günleri bir araya gelen kadınlar, sürekli 28 derece olan kaynak suyunda çamaşırlarını yıkarken, ninelerinden ve annelerinden kalan geleneği sürdürmeye çalışıyor.

        Göynücek Kaymakamı Mustafa Kartal, AA muhabirine, köyün Roma döneminde milattan sonra 3. yüzyılda iskan gördüğünü ve köy ortasından çıkan şifalı suyun bulunduğu yere Romalılarca hamam ve havuzların inşa edildiğini söyledi.

        - "Turizme kazandırılması için çalışmaları sürdürüyoruz"

        Ilısu köyünün 1097 yılında Danişmendiler tarafından fethedilerek İslam hakimiyetine girdiğini belirten Kartal, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bu değerli köyümüzün, bu değerli suyunu değerlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Seracılık projemiz var, buradaki termal suyumuzu, tarımsal ürünlerimizi yetiştirmek amacıyla seralarda kullanmayı düşünüyoruz. Şu an vatandaşlarımız burayı bazen çamaşırhane, bazen çocuklar için oyun ve eğlence alanı olarak kullanıyor. Önceki dönemlerde ise burası geleneksel olarak damat ve gelin hamamı olarak kullanılmış. Romalıların hamamlara ne kadar önem verdiğini biliyoruz, aynı zamanda buranın turizme kazandırılması için çalışmaları sürdürüyoruz."

        Göynücek Belediye Başkanı Kemal Şahin ise kendisinin de Ilısulu olduğunu, köyün geleneklerine sahip çıktığını, köylülerin geleneklerine bağlı olarak suyu değerlendirdiğini, kaynak suyunun daha çok değerlendirilmesi için Kaymakamlıkla ortak projeler yürüteceklerini ifade etti.

        - "Ömrümüz el verdiği sürece bu gelenekleri devam ettireceğiz"

        Köy sakinlerinden 75 yaşındaki Sakine Çoban da annelerinden ve ninelerinden kalan gelenekleri sürdürmeye çalıştıklarını belirterek, "Eskiden annelerimiz ninelerimiz burada çamaşır yıkıyordu şimdi biz yıkıyoruz, suyumuz çok güzel, hep aynı derecede, köyümüzün kıymetini biliyoruz, ömrümüz el verdiği sürece bu gelenekleri devam ettireceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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