Köylüler Roma döneminden kalma hamamda çamaşır yıkama geleneğini sürdürüyor

CİHAN OKUR - Amasya'nın Göynücek ilçesine bağlı Ilısu köyünde kadınlar, kaynak suyu üzerine kurulu Roma döneminden kalma hamamda her pazar günü çamaşır yıkama geleneğini sürdürüyor.

Pazar günleri bir araya gelen kadınlar, sürekli 28 derece olan kaynak suyunda çamaşırlarını yıkarken, ninelerinden ve annelerinden kalan geleneği sürdürmeye çalışıyor.

Göynücek Kaymakamı Mustafa Kartal, AA muhabirine, köyün Roma döneminde milattan sonra 3. yüzyılda iskan gördüğünü ve köy ortasından çıkan şifalı suyun bulunduğu yere Romalılarca hamam ve havuzların inşa edildiğini söyledi.

- "Turizme kazandırılması için çalışmaları sürdürüyoruz" Ilısu köyünün 1097 yılında Danişmendiler tarafından fethedilerek İslam hakimiyetine girdiğini belirten Kartal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu değerli köyümüzün, bu değerli suyunu değerlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Seracılık projemiz var, buradaki termal suyumuzu, tarımsal ürünlerimizi yetiştirmek amacıyla seralarda kullanmayı düşünüyoruz. Şu an vatandaşlarımız burayı bazen çamaşırhane, bazen çocuklar için oyun ve eğlence alanı olarak kullanıyor. Önceki dönemlerde ise burası geleneksel olarak damat ve gelin hamamı olarak kullanılmış. Romalıların hamamlara ne kadar önem verdiğini biliyoruz, aynı zamanda buranın turizme kazandırılması için çalışmaları sürdürüyoruz."