Vali Bakan "Mobil Göç Noktası Aracı"nda incelemelerde bulundu

Amasya Valisi Önder Bakan, düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştıran ve hızlandıran "Mobil Göç Noktası Aracı"nda incelemelerde bulundu.

Vali Bakan, Taşova kara yolu uygulama noktasında düzensiz göçmenlerle ilgili yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Bakan, "Düzensiz göçle mücadele kapsamında dünyada bir ilk olan Mobil Göç Noktası uygulamasını Amasya'mızda da hayata geçirdik. Güvenlik güçlerimiz gerekli gördüğü durumlarda, yabancıların kimlik kontrollerini yapıyor. Kimliğini ibraz edemeyenler, Mobil Göç Noktası araçlarına davet ediliyor. Bu araçlarda bir göç uzmanımız ve bir tercümanımız görev yapıyor. Araçta yabancının hem parmak izi sorgulaması yapılıyor ve hem de GöçNet veri tabanından gerekli kontrolleri sağlanıyor. Eğer yabancı düzensiz göçmense sınır dışı işlemlerinin yapılabilmesi için doğrudan Geri Gönderme Merkezlerine sevk ediliyor." dedi.