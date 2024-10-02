Amasya'da freni boşalınca şarampole devrilen kamyondaki sürücü yaralandı

Gelen diğer ekiplerin de desteğiyle sağlık görevlilerince ambulansa alınan Şahin hastaneye kaldırıldı.

Sürücünün yaralandığı kaza sebebiyle olay yerine itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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