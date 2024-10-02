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        Amasya'da freni boşalınca şarampole devrilen kamyondaki sürücü yaralandı

        Amasya'da freni boşalan kamyonun şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 11:39 Güncelleme: 02.10.2024 - 11:39
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        Amasya'da freni boşalınca şarampole devrilen kamyondaki sürücü yaralandı
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        Amasya'da freni boşalan kamyonun şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Selami Şahin'in kullandığı 55 AC 563 plakalı toprak ve taş yüklü kamyon, Yağmur köyü yolunda freninin boşalması sonucu durdurulamayarak şarampole devrildi.

        Sürücünün yaralandığı kaza sebebiyle olay yerine itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Gelen diğer ekiplerin de desteğiyle sağlık görevlilerince ambulansa alınan Şahin hastaneye kaldırıldı.

        Yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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