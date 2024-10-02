Amasya Milli Eğitim Müdürü Katipoğlu, ilçe milli eğitim müdürleri ile toplantı yaptı

Suluova İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki toplantıda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin ilçelerde uygulanması, "Velivizyon Ailem" dizisinin velilere ulaştırılması, Bakanlık tarafından hayata geçirilen genel ve yönetmelikler, ilçelerde eğitim alanında yapılan çalışmalar ve hayata geçirilen uygulamalar değerlendirilerek, yapılması planlanan faaliyetler hakkında istişarede bulundu.

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