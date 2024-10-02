Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da aracının lastiği patlayan engellinin imdadına zabıta yetişti

        Amasya'da zabıta ekipleri, akülü aracının lastiği patlayan engellinin yardımına koştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 16:42 Güncelleme: 02.10.2024 - 16:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da aracının lastiği patlayan engellinin imdadına zabıta yetişti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amasya'da zabıta ekipleri, akülü aracının lastiği patlayan engellinin yardımına koştu.

        İstasyon Mahallesi'ndeki semt pazarına akülü aracıyla giden engelli Mustafa Arslan'ın aracının lastiği patladı.

        Alo 153'i arayarak yardım talebinde bulunması üzerine Amasya Belediyesi zabıta ekipleri, Arslan'ın bulunduğu yere gitti.

        Arslan ve aracı, zabıta ekiplerince kendi araçlarıyla evine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sinan Ateş davasında karar
        Sinan Ateş davasında karar
        Hizbullah İsrail'in sızma girişimini püskürttü
        Hizbullah İsrail'in sızma girişimini püskürttü
        İsrail Guterres'i "istenmeyen adam" ilan etti
        İsrail Guterres'i "istenmeyen adam" ilan etti
        İsrail'den 60 kat pahalıya mobil internet kullanıyoruz
        İsrail'den 60 kat pahalıya mobil internet kullanıyoruz
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        Narin soruşturmasında sahte hesap etkisi: Asılsız paylaşımlarla ifadeler arasında dikkat çeken benzerlik
        Narin soruşturmasında sahte hesap etkisi: Asılsız paylaşımlarla ifadeler arasında dikkat çeken benzerlik
        Soruşturma başlatıldı
        Soruşturma başlatıldı
        Eylül enflasyonu ne olur?
        Eylül enflasyonu ne olur?
        Portekiz'de kira protestoları
        Portekiz'de kira protestoları
        Fatih Terim'e sürpriz talip!
        Fatih Terim'e sürpriz talip!
        Bakan Şimşek'ten 'dar gelirliye konut' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'dar gelirliye konut' açıklaması
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Yeni sıcak hava dalgası geliyor!
        Yeni sıcak hava dalgası geliyor!
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        Hastane odasından fotoğraf
        Hastane odasından fotoğraf
        Beşiktaş'tan sağlam savunma!
        Beşiktaş'tan sağlam savunma!
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        Ceza adaleti ve 3'lü temyiz sistemi
        Ceza adaleti ve 3'lü temyiz sistemi
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz

        Benzer Haberler

        Amasya Milli Eğitim Müdürü Katipoğlu, ilçe milli eğitim müdürleri ile topla...
        Amasya Milli Eğitim Müdürü Katipoğlu, ilçe milli eğitim müdürleri ile topla...
        Amasya Milli Eğitim Müdürü Katipoğlu, Suluova'da okul müdürleri ile toplant...
        Amasya Milli Eğitim Müdürü Katipoğlu, Suluova'da okul müdürleri ile toplant...
        Freni tutmayan kamyon, şarampole devrildi; şoför yaralandı
        Freni tutmayan kamyon, şarampole devrildi; şoför yaralandı
        Taşova'da Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı
        Taşova'da Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı
        Gümüşhacıköy Müftüsü Verim'den esnaf ziyareti
        Gümüşhacıköy Müftüsü Verim'den esnaf ziyareti
        Amasya Valisi Bakan huzurevi sakinlerini ziyaret etti
        Amasya Valisi Bakan huzurevi sakinlerini ziyaret etti