Amasya'da aracının lastiği patlayan engellinin imdadına zabıta yetişti
Amasya'da zabıta ekipleri, akülü aracının lastiği patlayan engellinin yardımına koştu.
Amasya'da zabıta ekipleri, akülü aracının lastiği patlayan engellinin yardımına koştu.
İstasyon Mahallesi'ndeki semt pazarına akülü aracıyla giden engelli Mustafa Arslan'ın aracının lastiği patladı.
Alo 153'i arayarak yardım talebinde bulunması üzerine Amasya Belediyesi zabıta ekipleri, Arslan'ın bulunduğu yere gitti.
Arslan ve aracı, zabıta ekiplerince kendi araçlarıyla evine götürüldü.
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