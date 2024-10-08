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        Amasya'da çeşitli suçlardan aranan 30 kişi yakalandı

        Amasya'da jandarma ekiplerince, haklarında arama kararı bulunan 30 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 18:26 Güncelleme: 08.10.2024 - 18:26
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        Amasya'da çeşitli suçlardan aranan 30 kişi yakalandı
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        Amasya'da jandarma ekiplerince, haklarında arama kararı bulunan 30 şüpheli yakalandı.

        Alınan bilgilere göre, Amasya’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kasten öldürme, kasten yaralama, taksirle yaralamaya neden olma, uyuşturucu ticareti ve dolandırıcılık gibi suçlardan aranan kişilerin yakalanması için operasyonlar düzenledi.

        Yapılan baskınlarda 30 kişi yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5’i tutuklandı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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