Amasya'da çeşitli suçlardan aranan 30 kişi yakalandı

Alınan bilgilere göre, Amasya’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kasten öldürme, kasten yaralama, taksirle yaralamaya neden olma, uyuşturucu ticareti ve dolandırıcılık gibi suçlardan aranan kişilerin yakalanması için operasyonlar düzenledi.

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