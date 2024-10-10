Taşova'da yüksekokul öğrencileri ve personelinden Türk Kızılaya kan bağışı

Amasya Üniversitesi Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu personeli ve öğrencileri, Türk Kızılaya kan bağışında bulundu.

Okul Müdürü Öğretim Görevlisi Dr. İbrahim Aslan, yüksekokulda düzenlenen etkinlikte, her yıl yaptıkları kan bağışı kampanyasının bir yenisi düzenlediklerini söyledi.

Etkinliğin öğrencilerde toplum bilinci oluşturması açısından önem taşıdığını belirten Aslan, "Ülkemizde her yıl artan kan ihtiyacının, öğrencilerde kan bağışı bilincini oluşturulması ile giderilmesi amaçlanmaktadır. Hem öğrencilerimiz hem de personelimiz sayesinde azalan kan ihtiyacını gidermek için çaba sarf edilmektedir. Öğrencilerimiz hem ailelerine hem de çevrelerine örnek teşkil edeceklerdir." dedi.