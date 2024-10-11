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        Amasya'da 42 yaşındaki kadının karnından 9 kiloluk kitle çıkarıldı

        Amasya'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran kadının karnından 9 kilogramlık kitle çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 10:53 Güncelleme: 11.10.2024 - 11:02
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        Amasya'da 42 yaşındaki kadının karnından 9 kiloluk kitle çıkarıldı
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        Amasya’da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran kadının karnından 9 kilogramlık kitle çıkarıldı.

        Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne karın ağrısı şikayetiyle başvuran 42 yaşındaki Perihan Kancı'ya yapılan tetkiklerde, karnında bir kitle olduğunu belirledi.

        Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Osman Fadıl Kara ve ekibi tarafından yapılan operasyon ile kadının karnından 9 kilogramlık kitle çıkarıldı.

        Hastanın 42 yaşında bekar bir kadın olduğunu söyleyen Prof. Dr. Osman Fadıl Kara, “Bir takım sıkıntıları olmasına rağmen bize gelmekte gecikmiş, o nedenle de kitlesi yaklaşık 8-9 kiloya ulaşmış. Hasta bize geldiğinde bütün tetkiklerini yaptık. Herhangi bir problem yoktu ve ameliyatına karar verdik. Ameliyatta da başarılı bir şekilde büyük bir kitleyi diğer karın organlarına zarar vermeden çıkarttık. O nedenle hasta sağlığına kavuşmuş oldu." dedi.

        Hastanın annesi Güler Kancı, “Çocuğum hastalanınca ben başvurdum hocama. Karnı şişince doktora başvurmaya mecbur kaldım. Doktorlar da Allah razı olsun hepsinden, ameliyatına gerek gördüler. Ameliyatını ettiler." diye konuştu.

        Birkaç gün daha hastanede kontrol altında tutulacak olan Perihan Kancı, yapılacak kontroller sonrası taburcu edilecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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