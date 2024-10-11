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        Taşova'da Amatör Spor Haftası kutlandı

        Amasya'nın Taşova ilçesinde Amatör Spor Haftası kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 18:09 Güncelleme: 11.10.2024 - 18:17
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        Taşova'da Amatör Spor Haftası kutlandı
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        Amasya'nın Taşova ilçesinde Amatör Spor Haftası kutlandı.

        Şehit Orhan Gülmez Anadolu Lisesi sahasında düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü spor uzmanı Ömer Kurt, burada yaptığı konuşmada, profesyonel sporun ön adımının amatör spor yapmaktan geçtiğini söyledi.

        Sporu tarif ederken sadece rekabetin kazandığı, fiziksel ve bedensel bir faaliyet olarak görmenin doğru olmayacağını anlatan Kurt, "Amatörce de olsa spor olgusunu hayatımızın bir parçası yapmak, sizleri günümüz hastalığı olan teknolojinin esiri olmaktan telefon, internet bağımlılığından kurtaracak, kötü alışkanlıklardan da uzak tutacaktır." dedi.

        Sporcuların gösterilerinin ardından sona eren etkinliğe Belediye Başkanı Ömer Özalp, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sercan Şenel, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ömer Altun da katıldı.

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