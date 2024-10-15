Amasya Valisi Bakan, Merzifon'da ziyaretlerde bulundu

Amasya Valisi Önder Bakan, Merzifon ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Vali Bakan, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin, Belediye Başkanı Alp Kargı, Cumhuriyet Başsavcısı Mevlüt Furkan Akkaya ile Merzifon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nail Almaç’ı ziyaret ederek, çalışmaları hakkında brifing aldı.

Bakan, daha sonra Ocak ayında Sakarya'da meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Cengiz Parlak'ın ailesini ziyaret etti. Şehitlerin emaneti olan ailelerinin her zaman yanında olduklarını ifade eden Bakan, vatan için canını veren tüm şehitlere Allah’tan rahmet, gazilere ise sağlık temennisinde bulundu.