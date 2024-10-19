Amasya'da Muhtarlar Günü kutlandı

Amasya'nın Suluova ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

İlçe meydanındaki Atatürk büstüne Muhtarlar Dernek Başkanı Vedat Kurt tarafından çelenk bırakıldı.

Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından belediye tarafından bir restoranda muhtarlara yemek ikram edildi.

Kaymakam Şafak Gürçam, muhtarlık müessesesinin köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, "Muhtarlık müessesesi demokrasinin en temel yapılarından biridir. Sizler vatandaşların teveccühünü ve oylarını alarak bu görevlere seçiliyorsunuz. Bu da sizlere önemli sorumluluklar yüklemektedir." dedi.