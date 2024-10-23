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        Dedesinin Osmanlı döneminde askerde öğrendiği berberlik aile meslekleri oldu

        MURAT ARSLAN - Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Hüseyin Sayar, Osmanlı döneminde dedesinin askerde öğrendiği mesleği oğluyla üçüncü ve dördüncü kuşak olarak sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 11:46 Güncelleme: 23.10.2024 - 11:46
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        Dedesinin Osmanlı döneminde askerde öğrendiği berberlik aile meslekleri oldu
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        MURAT ARSLAN - Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Hüseyin Sayar, Osmanlı döneminde dedesinin askerde öğrendiği mesleği oğluyla üçüncü ve dördüncü kuşak olarak sürdürüyor.

        İlçede "Yadigar" adlı iş yerinde oğluyla hizmet veren 5 çocuk babası Sayar, meslekte 54 yılı geride bıraktı.

        Sayar, AA muhabirine, yaptığı açıklamada, berberliği babasından öğrendiğini, kendisinin de oğlunu yetiştirdiğini söyledi.

        Sülalesinde 9 kişinin berberlik yaptığını anlatan Sayar, dedeleri Abbas Sayar sayesinde bugün geçimlerini sağladıklarını ifade etti.

        Dedelerinin Osmanlı döneminde askerdeyken berberliği öğrendiğini, ondan sonra erkek berberliğinin aile meslekleri olduğunu anlatan Sayar, şöyle devam etti:

        "Dedem berberliği askerde öğrenmiş. Taşova'nın bugünkü adı Uluköy olan Sonusa köyünde devam ettirmiş. Babam babasından ben de babamdan öğrendim. Biz de bu işi devam ettiriyorduk. Sonradan ben de oğluma öğrettim. Mesleğin her zaman kolumuzda altın bilezik olduğunu babamız bize tavsiye ederdi. Bu mesleği atalardan devam ettirip gidiyoruz. Yaşımız elverdiği müddetçe, sağlığımız sıhhatimiz elverdiği müddetçe ben de devam edeceğim."

        - "Dedelerimin mesleğini devam ettirdiğim için çok mutluyum"

        Hüseyin Sayar'ın oğlu İbrahim Sayar (36) da ata mesleğini dördüncü nesil olarak yaşatmaktan gurur duyduğunu dile getirdi.

        İbrahim Sayar, "Yaklaşık 20 yıldır bu mesleği yapıyorum. Üç çocuk babasıyım. Çocuklarım ve evimin geçimini bundan sağlıyorum. Dedelerimin, atalarımın mesleğini ​​​​​​​devam ettirdiğim için çok mutluyum. Sonuçta helal bir kazanç, kimseye muhtaç değiliz." diye konuştu.

        Baba ve oğulun müşterisi Muhammed Çelik, Hüseyin Sayar'ın 30 yıllık berberi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Bundan önce de rahmetli babamın berberiydi. Benim oğlumun berberi de oğlu İbrahim. Bir asırdan fazla da berber bir aileymiş zaten. Biz ailecek seviyoruz. Disiplinliler, müşteriye saygılılar. Yani bize berberden ziyade abi, kardeş gibidir. Bir asırdan fazla da bu mesleği götürmelerinden dolayı gerçekten tebrik ediyorum."

        Şuayip Tozlu da Sayar ailesinin berberlik mesleğini babadan oğula sürdürdüğünü, kendisinin de uzun yıllardır müşterileri olduğunu söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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