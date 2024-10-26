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        Amasya'da "Niçin Cumhuriyet" konferansı düzenlendi

        Amasya'da, Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla "Niçin Cumhuriyet" konferansı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 11:17 Güncelleme: 26.10.2024 - 11:17
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        Amasya'da "Niçin Cumhuriyet" konferansı düzenlendi
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        Amasya'da, Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla "Niçin Cumhuriyet" konferansı düzenlendi.

        Amasya Valiliği ile Amasya Üniversitesi iş birliğinde Saraydüzü Kışla Binası Milli Mücadele Kongre Merkezi'nde düzenlenen konferansa Prof. Dr. Serap Taşdemir konuşmacı olarak katıldı.

        Taşdemir, 101 yıl önce ilan edilen Cumhuriyet'in Türkiye'nin çağdaş demokratik milli bir devlet olma yolundaki çabasına büyük ivme kazandırdığını, Türkiye'nin bugünkü varlığını Cumhuriyete borçlu olduğunu söyledi.

        Konferansa Amasya Valisi Önder Bakan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu, Belediye Başkanı Turgay Sevindi ile vatandaşlar katıldı.

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