Amasya'da "Niçin Cumhuriyet" konferansı düzenlendi

Taşdemir, 101 yıl önce ilan edilen Cumhuriyet'in Türkiye'nin çağdaş demokratik milli bir devlet olma yolundaki çabasına büyük ivme kazandırdığını, Türkiye'nin bugünkü varlığını Cumhuriyete borçlu olduğunu söyledi.

Amasya Valiliği ile Amasya Üniversitesi iş birliğinde Saraydüzü Kışla Binası Milli Mücadele Kongre Merkezi'nde düzenlenen konferansa Prof. Dr. Serap Taşdemir konuşmacı olarak katıldı.

Amasya'da, Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla "Niçin Cumhuriyet" konferansı düzenlendi.

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