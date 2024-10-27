Amasya'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Amasya'da meydana gelen trafik kazasında tırın devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.
Amasya’da meydana gelen trafik kazasında tırın devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre Mehmet Elbaş'ın kullandığı 80 ACH 683 plakalı tır, Yeşilöz mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan tır sürücüsü ambulansla Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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