Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Amasya'da meydana gelen trafik kazasında tırın devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 21:22 Güncelleme: 27.10.2024 - 21:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amasya’da meydana gelen trafik kazasında tırın devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

        Alınan bilgiye göre Mehmet Elbaş'ın kullandığı 80 ACH 683 plakalı tır, Yeşilöz mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan tır sürücüsü ambulansla Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adana Çanakkale'de korkutan depremler
        Adana Çanakkale'de korkutan depremler
        Dzeko ve Nesyri fişi çekti!
        Dzeko ve Nesyri fişi çekti!
        Bakan Uraloğlu: Türkiye Kart, yıl sonuna kadar 18 ilde geçerli olacak
        Bakan Uraloğlu: Türkiye Kart, yıl sonuna kadar 18 ilde geçerli olacak
        Cani kocadan dikkat çeken ifade
        Cani kocadan dikkat çeken ifade
        CHP'den 'Yaşam Hakkı' mitingi
        CHP'den 'Yaşam Hakkı' mitingi
        Genel kurulda Çebi ibra edilmedi!
        Genel kurulda Çebi ibra edilmedi!
        Almanya, 28 bin kişiyi geri çevirdi
        Almanya, 28 bin kişiyi geri çevirdi
        Bursa'da kadın cinayeti: Diş teknikeri, doktor eşini öldürdü
        Bursa'da kadın cinayeti: Diş teknikeri, doktor eşini öldürdü
        Gizlendiği yer şaşırttı! Banyodaki gizli bölmede yakalandı
        Gizlendiği yer şaşırttı! Banyodaki gizli bölmede yakalandı
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        "Terör saldırısı 'tarihi fırsat penceresini' kapattıramaz!"
        "Terör saldırısı 'tarihi fırsat penceresini' kapattıramaz!"
        Bakan Şimşek açıkladı: Kira sözleşmelerinde e-devlet dönemi
        Bakan Şimşek açıkladı: Kira sözleşmelerinde e-devlet dönemi
        'Teklif gelmiyor'
        'Teklif gelmiyor'
        Genç yaşta olanlar ve ailesinde o hastalık bulunmayanlar: Sizde de çıkabilir!
        Genç yaşta olanlar ve ailesinde o hastalık bulunmayanlar: Sizde de çıkabilir!
        Köpeği boyayıp sattılar!
        Köpeği boyayıp sattılar!
        Lübnanlı iş insanı ve politik danışman Karam Habertürk'te
        Lübnanlı iş insanı ve politik danışman Karam Habertürk'te
        Gülşen'in baba acısı
        Gülşen'in baba acısı
        Biliyor muydunuz? Sıcak su torbasının da son kullanma tarihi var
        Biliyor muydunuz? Sıcak su torbasının da son kullanma tarihi var
        Devrime koştular
        Devrime koştular
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Berkin
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Berkin

        Benzer Haberler

        Özenerek 12 yaşında başladığı muaythaide 2 Avrupa, 1 dünya şampiyonluğu kaz...
        Özenerek 12 yaşında başladığı muaythaide 2 Avrupa, 1 dünya şampiyonluğu kaz...
        Amasya Valisi Önder Bakan Suluova ilçesini ziyaret etti
        Amasya Valisi Önder Bakan Suluova ilçesini ziyaret etti
        Amasya'da sonbahar güzelliği
        Amasya'da sonbahar güzelliği
        Amasya'da AK Parti ilçe başkanları mazbatalarını aldı
        Amasya'da AK Parti ilçe başkanları mazbatalarını aldı
        Gümüşhacıköy'de TÜBİTAK 4006 yürütücülük süreci eğitimi verildi
        Gümüşhacıköy'de TÜBİTAK 4006 yürütücülük süreci eğitimi verildi
        Hobisini mesleğe dönüştüren girişimci ürettiği dekoratif eşyaları yurt dışı...
        Hobisini mesleğe dönüştüren girişimci ürettiği dekoratif eşyaları yurt dışı...