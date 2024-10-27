Amasya Valisi Bakan asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

Amasya Valisi Önder Bakan, Taşova ilçesinde yapılan sıcak asfalt çalışmalarını inceledi.

Vali Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Taşova Kaymakamı Salih Kartal, Özel İdare Genel Sekreteri Erdin Acar ve il genel meclis üyeleri ile Kumluca ve Çakırsı köyleri grup yolunda yapılan çalışmaları inceledi.

Her yıl hizmetleri artırmayı hedeflediklerini ifade eden Bakan, "İl Özel İdaremizin başarılı çalışmaları ile köy grup yollarımızı sıcak asfalt ile buluşturuyoruz. Çalışmalarımız sıcak ve sati kaplama şeklinde devam ediyor. Her iki çalışmalarımızı yıl sonuna kadar bütçe imkanları ölçüsünde tamamlamış olacağız ve daha da artırmaya çalışacağız. Bu çalışmamız tamamlandığında 6 bin 500 metre sıcak asfalt yapmış olacağız." dedi.