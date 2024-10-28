Amasya'da öğrenciler "Dersimiz Cumhuriyete Doğru" filmini izledi

Amasya Ziya Paşa Ortaokulu öğrencileri, "Dersimiz Cumhuriyete Doğru" filmini izledi.

Milli Eğitim Bakanlığının genelgesi doğrultusunda, Cumhuriyet Haftası kapsamında tüm okullarda, ilk derste "Cumhuriyet'e Doğru" tiyatro oyunundan çekilen görüntülerin sinematografik kurgusundan oluşan "Dersimiz Cumhuriyet'e Doğru" filmi gösterildi.

Amasya Valisi Önder Bakan da öğrencilerle birlikte filmi izledi.

Vatanını ve milletini seven insanın, ülkesine katkı sunmak için çok çalışması gerektiğini söyleyen Vali Bakan, öğrencilere hitaben, "Çalışın. İlginiz, yeteneğiniz hangi alandaysa kendinizi geliştirin ve ülkemizin, devletimizin, milletimizin geleceği için hizmete koşun." dedi.