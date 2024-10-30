Engelleri aşıp muhtar seçildi, azimle köyüne hizmet ediyor

Amasya'nın Göynücek ilçesinde Alan Köyü Muhtarı yürüme engelli Halil Yerlikaya, köyüne hizmet etmek için çaba harcıyor.

Köyünde doğup büyüyen 46 yaşındaki Yerlikaya, yaklaşık 10 yıl önce buğday hasadı sırasında biçerdöverin bıçaklarının üzerine düştü.

Bacaklarında meydana gelen sorun nedeniyle tekerlekli sandalyeye bağımlı kalan Yerlikaya, tedavisinin ardından hayata küsmek yerine büyük azimle hayatına kaldığı yerden devam etti.

31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde köyünde muhtar adayı olan Yerlikaya, seçim kampanyasını tekerlekli sandalyesinde yürüttü.

Yakınlarının ve komşularının isteğiyle muhtar adayı olduğunu dile getiren Yerlikaya, "Sağ olsunlar, engelli demediler, beni seçtiler. Ben de hiç durmaksızın gece gündüz, engelliliğimi hiç öne sürmedim. Arabamla yaşlı olanları ilçeye, hasta olanları, ihtiyacı olanları gerekirse Amasya'ya indiriyorum." ifadelerini kullandı.

Köylerinin bazı eksiklikleri bulunduğunu anlatan Yerlikaya, "Köy konağımız ve muhtarlığımız yok, ilk hedefim bunları yaptırmak. Valiliğimiz ve kaymakamlığımız sağ olsun, bize yardım ediyor. Tabii rakiplerimiz tarafından şu şekilde söylentiler oldu, 'Engellisin, gidemezsin, gelemezsin, yapamazsın' diye. İlla ki olacak bunlar ama ben her şeyi başaracağıma inandım, yola çıktım. Benim hizmetime engel yok. Engelimim bana engeli yok." diye konuştu.

- Köy sakinleri muhtarlık hizmetinden memnun

Köy sakinlerinden Hasan Buran ise muhtar Yerlikaya'nın hizmetlerinden memnun olduğunu vurgulayarak, "Sürekli yanında olduk, inşallah 5 yıl daha yanındayız. Elimizden gelen bütün destekleri vereceğiz, vermek zorundayız. Arkadaşımız sağ olsun bizi kırmadı. Muhtar olmasını biz istedik, o da bizi mahcup etmiyor, hizmet yapıyor." dedi.