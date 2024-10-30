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        Engelleri aşıp muhtar seçildi, azimle köyüne hizmet ediyor

        Amasya'nın Göynücek ilçesinde Alan Köyü Muhtarı yürüme engelli Halil Yerlikaya, köyüne hizmet etmek için çaba harcıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 11:36 Güncelleme: 30.10.2024 - 11:36
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        Engelleri aşıp muhtar seçildi, azimle köyüne hizmet ediyor
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        Amasya'nın Göynücek ilçesinde Alan Köyü Muhtarı yürüme engelli Halil Yerlikaya, köyüne hizmet etmek için çaba harcıyor.

        Köyünde doğup büyüyen 46 yaşındaki Yerlikaya, yaklaşık 10 yıl önce buğday hasadı sırasında biçerdöverin bıçaklarının üzerine düştü.

        Bacaklarında meydana gelen sorun nedeniyle tekerlekli sandalyeye bağımlı kalan Yerlikaya, tedavisinin ardından hayata küsmek yerine büyük azimle hayatına kaldığı yerden devam etti.

        31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde köyünde muhtar adayı olan Yerlikaya, seçim kampanyasını tekerlekli sandalyesinde yürüttü.

        İki rakibine karşı yarışan Yerlikaya, 70 oy farkla seçimi kazandı.

        Köyüne hizmet etme hevesiyle engelleri aşan Yerlikaya, köyü ve köy sakinlerinin tüm işleriyle yakından ilgileniyor.

        Yerlikaya, köyüne hizmet getirmek için aracıyla sık sık şehir merkezine gidip geliyor.

        - "Engelliliğimi hiç öne sürmedim"

        Evli ve 3 çocuk babası olan Halil Yerlikaya, AA muhabirine, engelli olduktan sonra hayata küsmediğini, sürekli mücadele ettiğini söyledi.

        Yakınlarının ve komşularının isteğiyle muhtar adayı olduğunu dile getiren Yerlikaya, "Sağ olsunlar, engelli demediler, beni seçtiler. Ben de hiç durmaksızın gece gündüz, engelliliğimi hiç öne sürmedim. Arabamla yaşlı olanları ilçeye, hasta olanları, ihtiyacı olanları gerekirse Amasya'ya indiriyorum." ifadelerini kullandı.

        Köylerinin bazı eksiklikleri bulunduğunu anlatan Yerlikaya, "Köy konağımız ve muhtarlığımız yok, ilk hedefim bunları yaptırmak. Valiliğimiz ve kaymakamlığımız sağ olsun, bize yardım ediyor. Tabii rakiplerimiz tarafından şu şekilde söylentiler oldu, 'Engellisin, gidemezsin, gelemezsin, yapamazsın' diye. İlla ki olacak bunlar ama ben her şeyi başaracağıma inandım, yola çıktım. Benim hizmetime engel yok. Engelimim bana engeli yok." diye konuştu.

        - Köy sakinleri muhtarlık hizmetinden memnun

        Köy sakinlerinden Hasan Buran ise muhtar Yerlikaya'nın hizmetlerinden memnun olduğunu vurgulayarak, "Sürekli yanında olduk, inşallah 5 yıl daha yanındayız. Elimizden gelen bütün destekleri vereceğiz, vermek zorundayız. Arkadaşımız sağ olsun bizi kırmadı. Muhtar olmasını biz istedik, o da bizi mahcup etmiyor, hizmet yapıyor." dedi.

        Dursun Çetindaş da Yerlikaya'nın engelli olmasının sorun oluşturmadığına işaret ederek, "Her işini görüyor, devlet dairelerine gidiyor, geliyor, sıkıntı olmuyor. Bir de insanımıza karşı çok iyi, hizmette engel tanımıyor. Daha yeni başladı, her şeye el attı, Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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