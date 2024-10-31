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        Gümüşhacıköy Kaymakamı Güneş'ten ilkokul ziyareti

        Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, Şehit Ümit Çoban İlkokulu'nu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 14:12 Güncelleme: 31.10.2024 - 14:32
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        Gümüşhacıköy Kaymakamı Güneş'ten ilkokul ziyareti
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        Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, Şehit Ümit Çoban İlkokulu'nu ziyaret etti.

        Ziyaret sırasında okul yönetiminden bilgi alan Güneş, sınıflarda öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaymakam Güneş, öğrencilerle, "Dersimiz Cumhuriyet" konulu filmi de izledi.

        Ziyaretin sonunda öğretmen ve öğrencilere başarılar dileyen Güneş, eğitim öğretim faaliyetlerinin önemini vurguladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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