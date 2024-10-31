Gümüşhacıköy Kaymakamı Güneş'ten ilkokul ziyareti
Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, Şehit Ümit Çoban İlkokulu'nu ziyaret etti.
Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, Şehit Ümit Çoban İlkokulu'nu ziyaret etti.
Ziyaret sırasında okul yönetiminden bilgi alan Güneş, sınıflarda öğrencilerle bir araya geldi.
Kaymakam Güneş, öğrencilerle, "Dersimiz Cumhuriyet" konulu filmi de izledi.
Ziyaretin sonunda öğretmen ve öğrencilere başarılar dileyen Güneş, eğitim öğretim faaliyetlerinin önemini vurguladı.
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