Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da sağlık çalışanları lösemili çocuklar için turuncu kıyafet giydi

        Amasya'da Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla Merkez Toplum Sağlığı Merkezi ve 6 Nolu Aile Sağlığı Merkezi personeli turuncu renk kıyafet giyerek, lösemiye dikkat çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 15:48 Güncelleme: 07.11.2024 - 16:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da sağlık çalışanları lösemili çocuklar için turuncu kıyafet giydi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amasya'da Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla Merkez Toplum Sağlığı Merkezi ve 6 Nolu Aile Sağlığı Merkezi personeli turuncu renk kıyafet giyerek, lösemiye dikkat çekti.

        Yaklaşık 20 sağlık çalışanı, turuncu renk kıyafet giyerek, vatandaşlara hizmet vermeye devam etti.

        Merkez Toplum Sağlığı Merkezi personelinden halk sağlığı uzmanı Hilal Deniz Sekban, lösemili çocukların en çok morale ihtiyaç duyduğunu ifade ederek, "Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla turuncu renk kıyafet giyerek farkındalık yaratmak istedik. Lösemi hastalığı hakkında toplum bilinci oluşturmak, çocuklarımızın yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekmek istedik. Onlara destekleri artırabilmek amacıyla etkinlik yaptık." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a "ilişki" sorusu!
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a "ilişki" sorusu!
        Sabıkalı alt geçitte bir kaza daha!
        Sabıkalı alt geçitte bir kaza daha!
        "Deniz'in Türkiye'yi seçmesi sürpriz oldu!"
        "Deniz'in Türkiye'yi seçmesi sürpriz oldu!"
        "Kadına taciz kocasına dayak" dehşetinde çıldırtan ifade!
        "Kadına taciz kocasına dayak" dehşetinde çıldırtan ifade!
        İşte G.Saray'ın Tottenham maçı 11'i
        İşte G.Saray'ın Tottenham maçı 11'i
        Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar 11'i
        Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar 11'i
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri yarın satışa çıkıyor
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri yarın satışa çıkıyor
        "Elveda Amerika, seni tanımak güzeldi"
        "Elveda Amerika, seni tanımak güzeldi"
        'Gölge Fed Başkanı' mı gelecek?
        'Gölge Fed Başkanı' mı gelecek?
        Yunus Akgün için flaş transfer iddiası!
        Yunus Akgün için flaş transfer iddiası!
        Zürafalı gönderme
        Zürafalı gönderme
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        "Bunu mu tartışacağız?"
        "Bunu mu tartışacağız?"
        Lale'yi 13 makas darbesiyle öldüren kocaya tahrik indirimi: Kararın gerekçesi açıklandı
        Lale'yi 13 makas darbesiyle öldüren kocaya tahrik indirimi: Kararın gerekçesi açıklandı
        Otomobiline serviste araç çarptı, yetkililerin cevabıyla şaşkına döndü
        Otomobiline serviste araç çarptı, yetkililerin cevabıyla şaşkına döndü
        İşte kalp sağlığını koruyan gıdalar
        İşte kalp sağlığını koruyan gıdalar
        Genç mühendis Ecem'in ölümüne neden olan TIR şoförünün ifadesi: Kör nokta olduğu için görmedim
        Genç mühendis Ecem'in ölümüne neden olan TIR şoförünün ifadesi: Kör nokta olduğu için görmedim
        Trump'ın yeniden seçilmesi, hakkındaki davaları nasıl etkileyecek?
        Trump'ın yeniden seçilmesi, hakkındaki davaları nasıl etkileyecek?
        2024 Mustafa V. Koç ödülü sahibini buldu
        2024 Mustafa V. Koç ödülü sahibini buldu
        Kadın seçmenler Harris ve Trump'ı nasıl destekledi?
        Kadın seçmenler Harris ve Trump'ı nasıl destekledi?

        Benzer Haberler

        Amasya Valisi Bakan, halk günü toplantısına katıldı
        Amasya Valisi Bakan, halk günü toplantısına katıldı
        Merzifon Belediye Başkanı Kargı, çalışmalarını anlattı
        Merzifon Belediye Başkanı Kargı, çalışmalarını anlattı
        Merzifon Kaymakamı Karaaslan, Mobil Göç Noktası aracında incelemelerde bulu...
        Merzifon Kaymakamı Karaaslan, Mobil Göç Noktası aracında incelemelerde bulu...
        Amasya'da sağlıkçılardan, evde sağlık hizmeti alan 85 yaşındaki kadına past...
        Amasya'da sağlıkçılardan, evde sağlık hizmeti alan 85 yaşındaki kadına past...
        Amasya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
        Amasya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
        Amasya'da otomobil, ağaca çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
        Amasya'da otomobil, ağaca çarptı: 2 ölü, 2 yaralı