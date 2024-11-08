Amasya'da sahte içki imal ettiği öne sürülen zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin sahte içki üretip sattığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

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