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        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Amasya'da gençlerle buluştu:

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, tam bağımsız Türkiye iddiası ve idari doğrultusunda her ne yapıyorsak işin kalbinde, merkezinde Türk gençlerini, TEKNOFEST kuşağını görüyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 19:31 Güncelleme: 18.11.2024 - 19:31
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        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Amasya'da gençlerle buluştu:
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        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, tam bağımsız Türkiye iddiası ve idari doğrultusunda her ne yapıyorsak işin kalbinde, merkezinde Türk gençlerini, TEKNOFEST kuşağını görüyoruz." dedi.

        Kacır, Amasya Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Gençlik Buluşması"na katıldı.

        Türkiye'nin genç ve dinamik bir nüfusa sahip olduğunu belirten Kacır, gençlerin önü açılmaya devam edilirse Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerine bir bir ulaşılabileceğini söyledi.

        Türkiye'nin havacılık tarihinde geçmişten bugüne çok fazla girişimi olduğunu ifade eden Bakan Kacır, Nuri Demirağ, Vecihi Hürkuş ile Kayseri'de kurulan Cumhuriyet'in ilk uçak fabrikası TOMTAŞ’ın başına gelenleri öğrencilere anlattı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği sağlam iradeyle Türk milletinin Hürkuş, Bayraktar, ANKA, Akıncı, Hürjet, Kızılelma, Gökbey, KAAN ile gökyüzüne imzasını attığına dikkati çeken Kacır, "Demek ki bizim başkalarından eksiğimiz yokmuş. Önü açıldığında bu milletin evlatları, dünyanın en iyi işlerini yapabiliyorlarmış. İşte bu iddia ve anlayışla genç kardeşlerim, birlikte çok daha büyük işler yapmak istiyoruz. Nasıl havacılıkta başarmışsak, sanayi teknolojilerinin tüm alanlarında sizlerle beraber yeni başarı hikayeleri yazmak istiyoruz" diye konuştu.

        Türkiye'nin uzay alanındaki çalışmalarına değinen Kacır, şunları kaydetti:

        "Uzay bilimi ve teknolojilerini de çok stratejik ve kıymetli bir alan olarak görüyoruz. Çünkü uzay teknolojileri tüm akıllı savunma sanayi tabanını oluşturan teknolojilerdir. Uçurduğumuz uçakların, attığımız akıllı füzelerin bulundukları konumları biz uydu sistemleri sayesinde tespit ediyoruz. Tüm kritik sistemlerimizde uzay teknolojilerinden istifade ediyoruz. Ve bu konuda da boş değiliz. İlk milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'yı geliştirdik, ürettik ve bu yıl uzaya gönderdik. Kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri Türkiye'dir. Hibrit roket motoru teknolojisini uzayda gerçekleştirmeyi başarırsak, uyduların yörüngeleri arasında transferlerini yapabilen uzay araçlarını üretebilen bir ülke olacak Türkiye. Uzayda uydular çoğalıyor, erişim daha ucuz hale geldi. 10,15 yıl önce yılda 150,200 uydurucuya gönderilirken, şimdi yılda 2 bin, 2 bin 500 uydu uzaya gönderiliyor. Bu gönderilen uyduların yörünge transferini yapan araçları geliştirmek, Türkiye'nin önünde uzay ekonomisinde yeni bir fırsat penceresi açacak.”

        Bakan Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunun sürecini de gençlere anlattı.

        Gençlere seslenen Kacır, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, tam bağımsız Türkiye iddiası ve idari doğrultusunda her ne yapıyorsak işin kalbinde, merkezinde Türk gençlerini, TEKNOFEST kuşağını görüyoruz. Bu anlayışla 2018'den bu yana dünyanın en büyük teknoloji festivallerini Türkiye'de düzenliyoruz. Yüz binler, milyonlarca gencimizle birlikte TEKNOFEST'lerde adeta tarih yazıyoruz. Ve görüyoruz ki, Türk gençleri önlerindeki engeller kaldırıldığında bizler onlara destek olduğumuzda dünyanın en iyisi işlere imza atabiliyorlar. Bu tam bağımsız Türkiye iddiasını Türk gençliğinin ellerinde yükseltiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Bakan Kacır'ın konuşmasının ardından, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, bir sunum yaparak, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

        Programa, Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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