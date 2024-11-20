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        Amasya'da devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, bariyerlere çarparak devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 10:54 Güncelleme: 20.11.2024 - 11:09
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        Amasya'da devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
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        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, bariyerlere çarparak devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

        Çorum-Samsun kara yolu Keltepe mevkisinde, Güven B'nin (21) kullandığı 34 EVM 214 plakalı hafif ticari araç bariyerlere çarparak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan bir kişi, ambulanslarla Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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