Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı.
Amasya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Gümüşhacıköy girişinde 2 aracı durdurdu.
Araçlardaki aramalarda, 494,65 gram bonzai ham maddesi, 9,31 gram esrar ve 15 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Amasya Valisi Önder Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Çalıştığımızda, inandığımızda yapamayacağımız hiçbir şey yoktur. Emniyet Müdürlüğümüzün ilgili birimlerini yürekten tebrik ediyorum."
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