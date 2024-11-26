Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

"Çalıştığımızda, inandığımızda yapamayacağımız hiçbir şey yoktur. Emniyet Müdürlüğümüzün ilgili birimlerini yürekten tebrik ediyorum."

Amasya Valisi Önder Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

Amasya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Gümüşhacıköy girişinde 2 aracı durdurdu.

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