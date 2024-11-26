Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 11:58 Güncelleme: 26.11.2024 - 12:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı.

        Amasya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Gümüşhacıköy girişinde 2 aracı durdurdu.

        Araçlardaki aramalarda, 494,65 gram bonzai ham maddesi, 9,31 gram esrar ve 15 sentetik ecza hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

        Amasya Valisi Önder Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

        "Çalıştığımızda, inandığımızda yapamayacağımız hiçbir şey yoktur. Emniyet Müdürlüğümüzün ilgili birimlerini yürekten tebrik ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        "Halime bebeğin öleceğini biliyorduk!"
        "Halime bebeğin öleceğini biliyorduk!"
        Deniz Akkkaya hakkında gözaltı kararı
        Deniz Akkkaya hakkında gözaltı kararı
        2020 yılında 3.2 milyon kişi kaybedildi! Evlerin içi ölüm saçıyor
        2020 yılında 3.2 milyon kişi kaybedildi! Evlerin içi ölüm saçıyor
        Medina transferinde F.Bahçe'ye müjde!
        Medina transferinde F.Bahçe'ye müjde!
        "İmralı ile DEM'in görüşmesi gecikmemeli"
        "İmralı ile DEM'in görüşmesi gecikmemeli"
        Nijerya'dan flaş iddia: Cimbom'a kötü haber!
        Nijerya'dan flaş iddia: Cimbom'a kötü haber!
        Bakan Güler: Kuzey Irak'ta kilit kapandı
        Bakan Güler: Kuzey Irak'ta kilit kapandı
        Bir 'bek'le iki kuş!
        Bir 'bek'le iki kuş!
        "Açığa satış yasağını yakında kaldıracağız"
        "Açığa satış yasağını yakında kaldıracağız"
        Beşiktaş son 4 sezonun en kötü dönemini yaşıyor
        Beşiktaş son 4 sezonun en kötü dönemini yaşıyor
        2 eltinin kahreden ölümü!
        2 eltinin kahreden ölümü!
        Son 10 yılda mikroplastik sayısında ciddi artış: "Karadeniz'de korkulan oldu"
        Son 10 yılda mikroplastik sayısında ciddi artış: "Karadeniz'de korkulan oldu"
        Doğu Ekspresi biletleri tükendi
        Doğu Ekspresi biletleri tükendi
        Araç alacaklar dikkat! Trafik sigortasında süre değişiyor
        Araç alacaklar dikkat! Trafik sigortasında süre değişiyor
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Engelli emeklilik şartları değişiyor
        Engelli emeklilik şartları değişiyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        En genç gezegenlerden biri keşfedildi
        En genç gezegenlerden biri keşfedildi
        Selde 3'üncü kat üstüne % 50 indirim
        Selde 3'üncü kat üstüne % 50 indirim

        Benzer Haberler

        Amasya'da kar nedeniyle 93 köy yolu ulaşıma kapandı
        Amasya'da kar nedeniyle 93 köy yolu ulaşıma kapandı
        Amasya'da taşımalı eğitime 'kar' engeli
        Amasya'da taşımalı eğitime 'kar' engeli
        Amasya'da uyuşturucuya 3 tutuklama
        Amasya'da uyuşturucuya 3 tutuklama
        Amasya'da kadına yönelik şiddete karşı "mor mendil ve ayakkabılı" protesto...
        Amasya'da kadına yönelik şiddete karşı "mor mendil ve ayakkabılı" protesto...
        Taşova'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Taşova'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Ablasına özenerek başladığı bestemşe oyununda 6 yaşında dünya ikincisi oldu
        Ablasına özenerek başladığı bestemşe oyununda 6 yaşında dünya ikincisi oldu