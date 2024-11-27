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        Taşova Belediyesinden su saati uyarısı

        Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp, vatandaşları aşırı soğuklar nedeniyle yaşanan su sayacı arızalarına karşı tedbir almaları konusunda uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 16:41 Güncelleme: 27.11.2024 - 16:51
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        Taşova Belediyesinden su saati uyarısı
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        Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp, vatandaşları aşırı soğuklar nedeniyle yaşanan su sayacı arızalarına karşı tedbir almaları konusunda uyardı.

        Özalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, soğukların etkili olduğu bölgede don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğine işaret etti.

        Sayaçlarda don olayı gerçekleştiği zaman sayaçlara kesinlikle sıcak su ve ateş tutulması gerektiğini belirten Özalp, "Bu işlem yapıldığında sayaçlar tamamen zarar görecektir. Bunun için öncelikle açık alanlarda bulunan sayaçların kalın yün kumaş, kauçuk, sünger ya da telis parçaları ile sıkıca sarılarak muhafaza altına alınması gerekmektedir." ifadesini kullandı.

        Özalp, bu konuda yardım için 24 saat hizmet sunduklarını kaydetti.

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