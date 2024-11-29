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        Amasya'da "Trafikte Kış Mevsimi Tedbirleri Toplantısı" yapıldı

        Amasya'da, Vali Önder Bakan başkanlığında trafik güvenliğinin sağlanması "Trafikte Kış Mevsimi Tedbirleri Toplantısı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 16:18 Güncelleme: 29.11.2024 - 16:28
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        Amasya'da "Trafikte Kış Mevsimi Tedbirleri Toplantısı" yapıldı
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        Amasya'da, Vali Önder Bakan başkanlığında trafik güvenliğinin sağlanması "Trafikte Kış Mevsimi Tedbirleri Toplantısı" düzenlendi.

        Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Bodur ve ilgili birimlerden temsilcileri katıldı.

        Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Bakan, kış mevsiminin yaklaşmasıyla kar ve buzlanma gibi hava koşullarının trafik güvenliğini tehlikeye atabileceğini belirtti.

        Hedeflerinin vatandaşların güvenli şekilde seyahat etmelerini sağlamak ve olası kazaları en aza indirmek olduğunu vurgulayan Bakan, "Bu yüzden tüm birimlerimizle koordineli şekilde çalışarak, kış mevsimine dair hazırlıklarımızı en üst seviyeye çıkaracağız." dedi.

        Toplantıda, yolların düzenli olarak temizlenmesi, trafik işaretlemelerinin güncellenmesi, araçların kış şartlarına uygun hale getirilmesi ve sürücülerinin bilgilendirilmesi gibi önlemler ele alındı.

        Ayrıca, kış aylarında trafikteki kazaların önlenmesi için denetimlerin artırılması kararı da alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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