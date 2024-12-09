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        Merzifon Kaymakamı Karaaslan köy ziyaretlerini sürdürüyor

        Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, köy ziyaretlerine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 15:01 Güncelleme: 09.12.2024 - 15:22
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        Merzifon Kaymakamı Karaaslan köy ziyaretlerini sürdürüyor
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        Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, köy ziyaretlerine devam ediyor.

        Kaymakam Karaaslan, İlçe jandarma Komutanı Binbaşı Erbil Terbıyık ile birlikte Hacet, Hacıyakup, Kıreymir ve Çamlıca köylerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

        Karaaslan, ziyaretlerle ilgili yaptığı açıklamada, köylerde yapılan çalışmalar ve köylerin genel durumu hakkında bilgi aldıklarını belirtti.

        Ziyaretlerde hem muhtarlardan hem de vatandaşlardan köylerin sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını dile getiren Karaaslan, "Vatandaşlarımızın refah ve mutluluk içerisinde hayatlarını sürdürebilmeleri için bütün kamu çalışanları olarak çalışıyoruz. Köy gezilerimizi sürdürerek, bütün köylerimizin sorunlarını yerinde tespit edip, çözüm üretmeye devam edeceğiz. Ziyaret ettiğimiz köylerde sıcak ve samimi tavırlar sergileyerek bizleri konuk eden vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Karaaslan, köylere hizmet götürürken vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile hareket ettiklerini kaydetti.

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