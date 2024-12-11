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        Amasya'da "Ekrandan Uzaklaş, Sağlığın İçin Hareket Et" etkinliği düzenlendi

        Amasya'da üniversite öğrencileri tarafından, "Ekrandan Uzaklaş, Sağlığın İçin Hareket Et" etkinliği kapsamında bisiklet turu düzenlenip, doğa yürüyüşü yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 16:54 Güncelleme: 11.12.2024 - 17:25
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        Amasya'da "Ekrandan Uzaklaş, Sağlığın İçin Hareket Et" etkinliği düzenlendi
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        Amasya'da üniversite öğrencileri tarafından, "Ekrandan Uzaklaş, Sağlığın İçin Hareket Et" etkinliği kapsamında bisiklet turu düzenlenip, doğa yürüyüşü yapıldı.

        Amasya Üniversitesi Sağlık Gönüllüleri Kulübü, Gençlik ve Spor Bakanlığının Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında desteklenen "Sanal Hayattan, Gerçek Hayata" projesi çerçevesinde "Ekrandan Uzaklaş, Sağlığın İçin Hareket Et" temalı bir etkinlik gerçekleştirdi.

        Etkinlik kapsamında, proje koordinatörü hemşirelik 4. sınıf öğrencisi Seyit Can Çetin öncülüğünde bisiklet turları düzenlendi.

        Ayrıca kulüp akademik danışmanı Doç. Dr. Nurhan Doğan Aydın eşliğinde öğrenciler doğada yaklaşık 10 bin adım attı.

        Etkinlik, güç, denge ve esneklik kazanmayı hedefleyen diyafram nefes egzersizleri ile son buldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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