Amasya'da "Ekrandan Uzaklaş, Sağlığın İçin Hareket Et" etkinliği düzenlendi

Etkinlik, güç, denge ve esneklik kazanmayı hedefleyen diyafram nefes egzersizleri ile son buldu.

Ayrıca kulüp akademik danışmanı Doç. Dr. Nurhan Doğan Aydın eşliğinde öğrenciler doğada yaklaşık 10 bin adım attı.

Amasya Üniversitesi Sağlık Gönüllüleri Kulübü, Gençlik ve Spor Bakanlığının Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında desteklenen "Sanal Hayattan, Gerçek Hayata" projesi çerçevesinde "Ekrandan Uzaklaş, Sağlığın İçin Hareket Et" temalı bir etkinlik gerçekleştirdi.

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